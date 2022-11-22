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Полиция помогла найти потерявшуюся девочку в Павлодаре

22 Ноября 2022, 04:12
Полиция помогла найти потерявшуюся девочку в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Жителmница города Павлодара написала благодарственное письмо стражам порядка за то, что они быстро нашли ее ребенка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В адрес руководства департамента полиции Павлодарской области поступило письмо от жительницы Павлодара со словами благодарности в адрес сотрудников полиции за оказанную помощь при поиске пропавшей девочки», - сообщили в пресс-службе департамента.

Как стало известно, вечером в полицию поступило сообщение от горожанки о том, что в торгово-развлекательном центре «Батырмол» потерялась ее трехлетняя дочь.
«После игровой площадки зашли перекусить в кафе. Доча поела, и мы стали ждать, когда поест сын. Малышка ходила рядом, и в один миг мы потеряли ее из поле зрения. Сразу же принялись искать самостоятельно. Но наши поиски не увенчались успехом и мы вызвали сотрудников полиции», - написала она в письме.
Информация оперативно была передана всем полицейским нарядам обслуживаемой территории.
«Сотрудники полиции Шакиев Арман, Мусабаев Жаксылык и участковый инспектор Марат Калиев приехали и незамедлительно начали поиски моей девочки. Благодаря их оперативным действиям наша дочь была найдена на первом этаже торгового центра», - дополнила женщина.
По ее словам, при общении они проявили себя высокими профессионалами, знающими своё дело и неравнодушными к чужой беде.
«С такими достойными и надежными полицейскими можно быть уверенными, что порядок на вверенном им территориальном участке будет соблюден», - сказала благодарная мама.


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