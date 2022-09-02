Полиция Павлодарской области поощрила 277 общественных помощников

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Численность членов общественных формирований в Павлодарской области составляет 908 человек. С начала 2022 года в их ряды вступили 60 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С начала года с участием помощников полиции раскрыто 73 преступления, и задержано 415 человек за совершение административных правонарушений. Для стимулирования людей и в качестве благодарности за плодотворную деятельность в 2022 году на поощрение дружинников, оказывающих содействие в профилактике, пресечении, раскрытии правонарушений и преступлений из областного бюджета выделено 6 млн 900 тыс. тенге.

«За активное участие в обеспечении правопорядка поощрено 277 общественных помощников полиции денежной премией на общую сумму 4 млн 880 тыс. тенге», - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

Один из добровольцев помог раскрыть квартирную кражу в Аксу.

«Одним из ярких примеров помощи полиции в охране общественного порядка стало раскрытие квартирной кражи в городе Аксу. В полицию с заявлением обратилась жительница Аксу, сообщившая, что путем отжатия пластикового окна квартиры неизвестное лицо совершило кражу имущества», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Из квартиры, по данным ДП, унесли 10 наименований золотых украшений: золотые цепочки, кулон, золотые кольца, серьги и карточку «Халык Банк». Ущерб составил свыше миллиона тенге.

«В раскрытии преступления активное содействие оказал общественный помощник, который сообщил, что в этот день подвозил двоих парней на автовокзал с указанного адреса», - уточнили в ведомстве.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий по «горячим следам» подозреваемый был задержан. За оказанную помощь дружинник поощрен денежной премией.

«Я помогаю полиции по зову своего сердца, и мне приятно осознавать свою роль в обществе, свое участие в охране правопорядка и делиться накопленным опытом с новыми членами таких формирований. Отрадно, что нас с каждым годом становится больше», - отметил дружинник.

Полицейские отмечают, что с каждым годом общественных помощников становится больше, и считают, что привлечение граждан к нетерпимости и противостоянию нарушениям в обществе – это один из способов повышения уровня правосознания молодежи и воспитания ее в духе уважения к законам страны.