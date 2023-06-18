Полиция освободила заложников в банке в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел РК сообщили о том, что заложники, удерживаемые в здании банка, освобождены. Судя по фотографиям в социальных сетях, их уводят в машину скорой помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Заложники освобождены», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале POLISIA.KZ.

Ранее сообщалось о том, что Астане вооруженный мужчина заперся в здании банка Kaspi. По информации пресс-службы банка, в отделении находились только сотрудники банка, клиентов в отделении нет.

По данным полиции, на месте работают сотрудники отряда специального назначения «Арлан». Военнослужащие к спецоперации не привлекались.

В Сети распространяется информация о задержании захватчика. Однако официального комментария от органов внутренних дел пока нет.