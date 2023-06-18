16:42, 18 Июнь 2023 | GMT +6
Полиция освободила заложников в банке в Астане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел РК сообщили о том, что заложники, удерживаемые в здании банка, освобождены. Судя по фотографиям в социальных сетях, их уводят в машину скорой помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Заложники освобождены», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале POLISIA.KZ.
Ранее сообщалось о том, что Астане вооруженный мужчина заперся в здании банка Kaspi. По информации пресс-службы банка, в отделении находились только сотрудники банка, клиентов в отделении нет.
По данным полиции, на месте работают сотрудники отряда специального назначения «Арлан». Военнослужащие к спецоперации не привлекались.
В Сети распространяется информация о задержании захватчика. Однако официального комментария от органов внутренних дел пока нет.