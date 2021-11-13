Полиция обследовала школы на предмет безопасности в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Начальник городской полиции обследовал учебные заведения города на предмет их безопасности, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Во всех обследуемых школах установлены камеры видеонаблюдения», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области об итогах обследования школ Павлодара.

Учебные заведения для обеспечения безопасности несовершеннолетних осмотрел начальник управления полиции города Данияр Бек. По данным ДП, в учебных заведениях изучены безопасность, оснащённость системами видеонаблюдения, средствами оповещения персонала и посетителей, тревожными кнопками, охранной сигнализацией и специализированной охраной.

«Данные организации образования оснащены тревожными кнопками, а также имеется специализированная охрана», - рассказали дополнительно по результатам обследования.

Начальник управления полиции акцентировал внимание на том, чтобы системы видеонаблюдения выходили на центр оперативного управления ДП.

«Эффективность от камер видеонаблюдения должна обеспечиваться их использованием на входных группах, как внутри, так и снаружи, на всех этажах зданий, по периметру прилегающей территории», - пояснил Данияр Бек.





Фото ДП Павлодарской области