Полиция обнародовала кадры задержания вооруженного героя видеоролика

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичный Департамент полиции опубликовал оперативное видео задержания астанчанина, позировавшего с оружием, передает МИА «Казинформ».

Напомним, герой нашумевшего видеоролика был задержан сегодня.

Видео, в котором молодой человек демонстрирует несколько видов оружия, появилось в интернете 14 ноября и стало предметом обсуждения в социальных сетях.

«Полицейские незамедлительно отреагировали, изучив видео, приняли необходимые меры. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан ранее судимый 24-летний местный житель», - сообщает Департамент полиции.

Со слов задержанного, видео снято около месяца назад.

Проводится досудебное расследование по статье 287 Уголовного кодекса РК.