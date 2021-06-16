Полиция Нур-Султана проверяет владельцев оружия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях предупреждения и пресечения преступлений с применением огнестрельного оружия, для контроля за оборотом гражданского и служебного оружия на территории столицы проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Қару», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Нур-Султана.

Организована проверка владельцев гражданского, служебного и наградного оружия. Проводятся мероприятия по выявлению и изъятию из незаконного оборота незарегистрированного огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

С начала профилактического мероприятия выявлено 104 факта нарушения хранения и ношения оружия, 112 фактов нарушения порядка перерегистрации оружия. Все виновные привлечены к административной ответственности.

Всего из оборота изъято 28 единиц незаконно хранящегося оружия и 71 патронов к нарезному оружию. За нарушение правил оборота изъято 319 единиц зарегистрированного оружия.

При проведении рейдовых мероприятий в 03.40 на пересечении улиц Жансугурова и Кудайбердыулы полицейскими задержан 43-летний водитель, у которого в салоне автомашины обнаружен пистолет. Согласно заключению специалиста, пистолет является газовым оружием, изготовлен заводским способом и пригоден для стрельбы. Установлено, что разрешения на ношение газового пистолета у мужчины не было. Проводится расследование.



