Полиция Нидерландов задержала более двух тысяч участников акции протеста

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Полиция арестовала в субботу 2,4 тысячи демонстрантов в пригороде Гааги, в том числе десятки подростков во время запрещенной властями акции протеста активистов организации Extinction Rebellion, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации СМИ, протест начался в полдень 9 сентября и после того, как людей попросили покинуть место, полиция начала производить аресты около 14 часов местного времени. Сообщается, что в общем было задержано 2,4 тысячи человек и нескольким десяткам предъявлены обвинения в правонарушениях.

Акция протеста на автомагистрали была запрещена местным советом по соображениям безопасности. Демонстрантам было предписано переместиться в разрешенное место проведения акций протеста, недалеко от главного железнодорожного вокзала Гааги.

Группа активистов, участвовавших в акции, призывает к решительным действиям по борьбе с «климатическим и экологическим кризисом».