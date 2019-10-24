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09:16
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Полиция назвала причины взрыва цистерны в Павлодаре
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Скончавшемуся от полученных травм в результате взрыва автоцистерны мужчине было 42 года, 51-летний пострадавший находится на больничной койке, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«23 октября в помещении бокса по улице Транспортная произошел выброс остатков газа из цистерны. В результате обрушения кровли 42-летний мужчина от полученных травм скончался на месте, 51-летний мужчина с травмами госпитализирован в больницу», - сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области журналистам.
По этому факту проводится досудебное расследование по статье 204 УК РК «Неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества», назначены экспертизы, добавили в полиции.
Напомним, 23 октября, в 17:53, на пульт 101 Павлодара поступило сообщение о взрыве автоцистерны в боксе. В результате взрыва произошло обрушение кровли, а также возгорание автоцистерны на площади 8 квадратных метров. Из-под завалов спасатели извлекли пострадавшего и тело мужчины. 24 октября спасатели пояснили, что собственник бокса - физическое лицо.
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