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Полиция нашла пропавшего две недели назад павлодарца

12 Августа 2021 13:52
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Полиция нашла пропавшего две недели назад павлодарца

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Полиция нашла пропавшего две недели назад павлодарца. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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10 августа на оперативный канал «102» города Павлодара поступило сообщение от жителя областного центра о том, что 24 июля ушел из дома и до настоящего времени не вернулся брат. Полицией были организованы поисковые мероприятия, направленные на розыск пропавшего, незамедлительно были разосланы ориентировки по области, проверены места возможного его местонахождения, опрошены родственники и знакомые. В результате поисковых мероприятий сотрудники криминальной полиции установили его местонахождение.

«Мужчина каждое утро выезжал на поле работать, ночевал у своих знакомых и друзей. Оповестить родственника не мог, так как, по его словам, сломался мобильный телефон», – рассказали в полиции.
Стоит отметить, что с начала года в полицию поступили заявления о 73 без вести пропавших, из которых 61 разыскан.

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#Павлодарская область   #МВД РК  
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