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Полиция начала расследование по факту вырубки частного яблоневого сада в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полиция начала расследование после обращения алматинки из-за вырубки яблоневого сада неизвестными людьми, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции города.
«Заявление гражданки Орымбаевой Ж.О. в настоящее время расследуется в Следственном управлении ДП города Алматы. Зарегистрировано оно в едином реестре досудебного расследования по ст.188 ч.1 (кража) УК РК»,- сообщили в ДП.
Для расследования преступления создана специальная следственно-оперативная группа.
«Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление объективных обстоятельств дела, лиц, причастных к противоправному действию, их задержанию и дальнейшему привлечению к уголовной ответственности»,- добавили в полиции.
Сейчас назначены экспертные исследования для установления ущерба как для окружающей среды, так и для потерпевшей стороны.
«Ход расследования уголовного дела находится на контроле у руководства Министерства внутренних дел, Департамента полиции города, а также Специализированной природоохранной прокуратуры Алматы»,- заверили в ДП.
Ранее алматинка обратилась к общественности из-за вырубленного яблоневого сада, который вырастили ее родители. На фазенде росли редкие сорта яблок «апорт» и «кандиль». Злоумышленники снесли забор, увезли деревья и даже плодородный слой почвы.
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