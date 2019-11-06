Полиция Кызылорды нашла двух пропавших детей в торгово-развлекательном центре

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – С помощью полиции через сутки после ухода из дома в неизвестном направлении найдены двое детей в возрасте 8 и 11 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В дежурную часть городского Управления полиции Кызылорды поступило сообщение о том, что двое несовершеннолетних вышли из дома и не вернулись.

Для поиска был мобилизован личный состав ювенальной полиции местной полицейской службы. Во все полицейские участки были направлены ориентировки. Были проверены места скопления людей, чердаки и бесхозные здания.

«Начальник отделения ювенальной полиции местной полицейской службы, капитан Нурлыхан Рахменшиев и старший инспектор, капитан Алия Нурмаганбетова, капитан Бауыржан Тобагабылов нашли детей в торгово-развлекательном центре в центре города. Следует отметить, что в отношении родителей двоих детей составлен административный протокол по статье 442 часть 3 Кодекса РК об административных правонарушениях. В ней указано, что несовершеннолетние без сопровождения взрослых в ночное время находились в развлекательных заведениях или вне места проживания», – сообщила пресс-служба областного Департамента полиции.

Ведомство напоминает о необходимости родителям усилить контроль за несовершеннолетними с целью предотвращения правонарушений среди них, а также защиты их прав.