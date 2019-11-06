+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -1 °С
Алматы: 2 °С
USD 388.39 EUR 432.24
RUB 6.13 CNY 55.57
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Полиция Кызылорды нашла двух пропавших детей в торгово-развлекательном центре

6 Ноября 2019 11:35
Поделиться:
Полиция Кызылорды нашла двух пропавших детей в торгово-развлекательном центре

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – С помощью полиции через сутки после ухода из дома в неизвестном направлении найдены двое детей в возрасте 8 и 11 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Найдено тело пропавшего мальчика в ЗКО
Двое детей играли возле дома и пропали в ЗКО 13-летний подросток пропал в Туркестанской области Гвардейцы нашли заблудившихся в окрестностях Атырау детей

В дежурную часть городского Управления полиции Кызылорды поступило сообщение о том, что двое несовершеннолетних вышли из дома и не вернулись.

Для поиска был мобилизован личный состав ювенальной полиции местной полицейской службы. Во все полицейские участки были направлены ориентировки. Были проверены места скопления людей, чердаки и бесхозные здания.

«Начальник отделения ювенальной полиции местной полицейской службы, капитан Нурлыхан Рахменшиев и старший инспектор, капитан Алия Нурмаганбетова, капитан Бауыржан Тобагабылов нашли детей в торгово-развлекательном центре в центре города. Следует отметить, что в отношении родителей двоих детей составлен административный протокол по статье 442 часть 3 Кодекса РК об административных правонарушениях. В ней указано, что несовершеннолетние без сопровождения взрослых в ночное время находились в развлекательных заведениях или вне места проживания», – сообщила пресс-служба областного Департамента полиции.

Ведомство напоминает о необходимости родителям усилить контроль за несовершеннолетними с целью предотвращения правонарушений среди них, а также защиты их прав.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Кызылординская область, МВД РК,
Поделиться:

Автор:

Мейрамбек Байгарин

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив