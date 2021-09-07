Полиция Костаная задержала набросившегося на женщину с ножом подозреваемого

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Напавшего с ножом на женщину мужчину задержали в Костанае, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

«Для задержания подозреваемого, который вчера напал с ножом на женщину в районе гостиницы «Достык», была создана оперативно-следственная группа из числа сотрудников ДП Костанайской области и управления полиции города Костаная. В этот же день в Северной части города был задержан 34-хлетний мужчина, ранее судимый за совершение имущественных преступлений и убийство. Подозреваемый дал признательные показания», - отмечается в комментарии.

Что послужило мотивом - выясняется в ходе следствия. В настоящее время задержанный водворен в ИВС города Костаная. Проводятся необходимые следственные действия.

Напомним, ранее сообщалось о том, что полиция Костаная разыскивает мужчину, ранившего женщину ножом.