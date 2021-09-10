Полиция Костаная прокомментировала случай с падением качели на девочку

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - По факту падения качели на голову 8-летней девочки в Костанае полицией начато досудебное расследование, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на начальника следственного управления ДП Костанайской области, майора полиции Сафуана Жампейсова.

«По заявлению жительницы города Костаная, в котором она указала факт получения травмы ее 8-летней дочери при падении качели на ее голову, департаментом полиции Костанайской области начато досудебное расследование. Следственные действия проводятся в рамках статьи 306 УК РК «Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», - сообщил С. Жампейсов.

В рамках начатого расследования будут установлены виновные лица и внесено представление об устранении условий, способствующих совершению преступлений и правонарушений.

Напомним, ранее сообщалось о том, что металлические качели упали на девочку в Костанае.