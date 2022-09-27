Полиция Казахстана с начала года выявила и заблокировала 1772 наркосайта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Каждое третье из зарегистрированных особо тяжких преступлений сегодня приходится на наркопреступления. Об этом сообщил министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов в ходе брифинга на площадке Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Необходимо отметить следующее. В 2019 и 2020 годах реклама, пропаганда, сбыт наркотиков через Интернет отнесены к категориям тяжких и особо тяжких преступлений. Активизация работы по их пресечению привела к росту регистрации особо тяжких преступлений на 30%. При этом, каждое третье из зарегистрированных особо тяжких преступлений сегодня приходится на наркопреступления. Порядка 300 из них совершены посредством сети Интернет. Всего с начала года в ходе мониторинга выявлено 1 772 наркосайта. Все они заблокированы с помощью системы «кибернадзор». За каждым таким интернет-магазином стоят целые преступные группы с сетью наркодилеров, курьеров, закладчиков. Другими словами, можно сказать, что это цифровая наркояма», – сказал М.Ахметжанов.

По его словам, ликвидация одного такого интернет-ресурса означает спасение сотен жизней.

Министр отметил, что большую опасность представляют также нарколаборатории и притоны, которые получили развитие в период пандемии, в условиях закрытых границ. С начала текущего года полицией ликвидировано 33 таких цеха, изъято 105 килограммов синтетики, или свыше 200 тысяч доз стоимостью более 2 млрд тенге.

Как сообщил М.Ахметжанов, на прошлой неделе в Павлодаре был задержан сбытчик наркотиков через интернет-магазин, у которого изъято полтора килограмма синтетических наркотиков. В ходе совместной операции с российскими правоохранителями ликвидирована транснациональная наркогруппа. У этих преступников в Омске и Таразе изъято 260 килограммов синтетических наркотиков стоимостью более 9 млн долларов. Это только один вид наркотика, с октября прошлого года отнесенный к тяжелым. Уголовная ответственность за его хранение наступает при наличии одного грамма вещества.

В целом, по словам министра, полицией с начала года изъято более 11 тонн наркотиков.



