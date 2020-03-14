Полиция Казахстана перешла на особый режим службы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев провел видеоселекторное совещание с участием руководства МВД, его служб, а также департаментов полиции по чрезвычайным ситуациям, уголовно-исполнительной системы и учебных заведений министерства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

На совещание был приглашен заместитель председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства дравоохранения РК Нуркан Садвакасов, который рассказал о мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Глава МВД подчеркнул, что в связи с распространением коронавирусной инфекции личный состав органов внутренних дел переведен на особый режим несения службы. Усилены меры по обеспечению правопорядка, увеличена плотность пеших нарядов полиции и Национальной гвардии, а также охрана стратегических и особо важных государственных объектов. Отменены встречи и мероприятия с участием большого количества людей, ограничены выезды и служебные командировки сотрудников за рубеж.

«На всех уровнях необходимо обеспечить оперативную и четкую координацию служб и подразделений МВД с органами здравоохранения. Сотрудники полиции, службы спасения и военнослужащие Национальной гвардии уже сейчас оказывают полное и всестороннее содействие медицинским службам при карантинных мероприятиях. Это в том числе сопровождение в медучреждения граждан, прибывающих из стран с неблагополучной коронавирусной обстановкой», – сказал Ерлан Тургумбаев.