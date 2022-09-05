Полиция Канады разыскивает нападавших с ножом: 10 человек убиты и 15 ранены

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 10 человек погибли, 15 ранены в результате нападений с ножом в Канаде. Полиция назвала имена подозреваемых в нападениях - это Дэмиен Сандерсон (слева) и Майлз Сандерсон, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

По меньшей мере 10 человек погибли и еще 15 получили ножевые ранения в результате сразу нескольких нападений в центральной канадской провинции Саскачеван, сообщила полиция. Нападавшие скрылись, по всей провинции ведется их поиск.

Жертвы нападавших были обнаружены в 13 разных местах, в том числе в общине канадских индейцев кри Джеймс Смит и деревне Уэлдон.

Полиция назвала имена подозреваемых в нападениях – это Дэмиен Сандерсон, 31 год, и Майлз Сандерсон, 30 лет. Неизвестно, являются ли они родственниками. По заявлению полиции, они вооружены и опасны и по-прежнему находятся в бегах.

В последний раз их видели в столице провинции Реджайне, примерно в 280 км к югу от Уэлдона, в воскресенье днем.

В резервации Джеймс Смит объявлено чрезвычайное положение – эта мера, по заявлению властей, является ответом на «многочисленные убийства и нападения» на членов общины коренных народов Канады в воскресенье.

Для оказания помощи пострадавшим открыты два центра экстренной помощи.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал нападения «ужасающими и душераздирающими».

«Я думаю о тех, кто потерял любимого человека, и о тех, кто получил ранения», - написал он в Twitter.

Марко Мендичино, министр общественной безопасности Канады, ранее призвал жителей Саскачевана «оставаться в укрытиях», так как по всей обширной территории провинции ищут нападавших.

«Просьба ко всем жителям Саскачевана, особенно тем, кто находится в непосредственной близости от района проживания коренного народа кри Джеймс Смит, оставаться в укрытии», - написал он в Twitter.

«Подозреваемые могут находиться в черном Nissan Rogue», - заявила Королевская канадская конная полиция (RCMP) Саскачевана, предупредив всех, кто увидит подозреваемых или этот автомобиль, держаться подальше и звонить в полицию.

Местная полиция призывает подозреваемых сдаться властям.

«Если Дэмиен и Майлз слушают или получают эту информацию, я прошу их сдаться полиции», - призвала помощник комиссара Ронда Блэкмор.

Премьер Саскачевана Скотт Мо назвал нападения «бессмысленным насилием».

«Весь Саскачеван скорбит вместе с жертвами и их семьями», - написал он в Twitter.













Фото: www.bbc.com