Полиция изъяла у жителей Павлодарской области 15 единиц оружия

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В регионе продолжается операция правоохранительных органов «Участок» , передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала оперативно-профилактического мероприятия «Участок», стартовавшего в Павлодарской области 1 сентября текущего года, павлодарские полицейские провели обход порядка 170 тысяч домов и квартир жителей области, - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области. - Особое внимание правоохранители уделили проверке владельцев гражданского огнестрельного оружия, чтобы убедиться, что те соблюдают правила его хранения».

Стражи порядка, по данным ДП, проверили свыше 5 тысяч владельцев огнестрельного оружия. В итоге 15 единиц оружия за нарушение правил их хранения и ношения изъяты.

«Ежедневная задача полицейских - посещение граждан по месту жительства, профилактические беседы с людьми, склонными к совершению преступлений и правонарушений. Профилактика преступлений и правонарушений уже приносит свои результаты, - рассказал заместитель начальника местной полицейской службы департамента полиции Павлодарской области Руфат Кенжин. - За время проведения мероприятия к административной ответственности привлечено порядка 3,5 тысяч граждан».

Р. Кенжин добавил, что в регионе выявлены нарушения правил благоустройства, защитного предписания, мелкие хулиганства, курение и распитие спиртных напитков в общественных местах. Все нарушители привлечены к административной ответственности.

«К примеру, полицейскими привлечён к административной ответственности по статье 461 КРКоАП павлодарец, состоящий на списочном учёте как «семейный дебошир», который устроил семейный скандал супруге, тем самым нарушив защитное предписание. Материал был рассмотрен в суде, - добавили в правоохранительных органах. - Административным судом Павлодара мужчине вынесено административное взыскание в виде ареста сроком на 3 суток. В ходе данного мероприятия стражами правопорядка выявлено свыше 300 семейных дебоширов, все они взяты на учёт».

Операция «Участок» полиции в Павлодарской области, по сведениям стражей порядка, продлится до 1 декабря.