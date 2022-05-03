3 Мая 2022 17:14

Полиция изъяла почти 1,5 тыс. единиц похищенного оружия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы добровольно сдали 145 единиц оружия. Об этом сообщил начальник Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня обнаружено и изъято 1 499 единиц оружия и более 35,6 тыс. боеприпасов. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками департамента полиции Жамбылской области установлен местный житель, который задержан при реализации двух автоматов Калашникова с боеприпасами. Подозреваемый задержан и с санкции суда взят под стражу», - сказал Санжар Адилов.

Вместе с тем, по его словам, в результате разъяснительной работы гражданами добровольно сдано 145 единиц оружия. За прошедшую неделю жители Алматинской области сдали три гладкоствольных ружья.

«Органами внутренних дел в целях восстановления законности и правопорядка, установления правонарушителей и возмещения ущерба гражданам проделана немалая работа, которая еще продолжается. Особое внимание обращается на соблюдение законности при досудебных расследованиях, результатом которого является отсутствие жалоб на недозволенные методы следствия по делам наших следователей», - добавил Санжар Адилов.