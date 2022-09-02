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    10:06, 02 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Полиция изъяла 18 мешков мака у жителя Павлодара

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Горожанин приобретал мак в магазине за 12 000 тенге за килограмм, из которого в домашних условиях изготавливал наркотики для личного употребления и сбыта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Житель Павлодара в одном из магазинов города приобретал мак и в домашних условиях изготавливал ацетилированный опий для личного употребления и сбыта», - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

    Эти обстоятельства в ходе досудебного расследования по статье 297 части 1 УК РК установило следствие.

    «Владелец магазина пояснил, что оптом приобретал мак в различных ИП Павлодара и реализовывал в розницу по 12 000 тенге за килограмм наркозависимым лицам. Сотрудники полиции изъяли в магазине 18 мешков с маком, каждый весом по 25 кг. Назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщил заместитель начальника ДП Павлодарской области Болат Нурсеитов.


    Проводится досудебное расследование по статье 301 УК РК «Незаконный оборот ядовитых веществ, а также веществ, инструментов или оборудования, используемых для изготовления или переработки наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или ядовитых веществ».

    Ранее в Павлодаре к 10 годам лишения свободы приговорили закладчика наркотиков. У него обнаружено и изъято более 78 граммов запрещенных веществ.


    Фото: polisia.kz




    Теги:
    Регионы Казахстана Павлодарская область Борьба с наркотиками Борьба с преступностью Видео МВД РК Павлодар Правоохранительные органы
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