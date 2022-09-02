Полиция изъяла 18 мешков мака у жителя Павлодара

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Горожанин приобретал мак в магазине за 12 000 тенге за килограмм, из которого в домашних условиях изготавливал наркотики для личного употребления и сбыта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Житель Павлодара в одном из магазинов города приобретал мак и в домашних условиях изготавливал ацетилированный опий для личного употребления и сбыта», - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

Эти обстоятельства в ходе досудебного расследования по статье 297 части 1 УК РК установило следствие.

«Владелец магазина пояснил, что оптом приобретал мак в различных ИП Павлодара и реализовывал в розницу по 12 000 тенге за килограмм наркозависимым лицам. Сотрудники полиции изъяли в магазине 18 мешков с маком, каждый весом по 25 кг. Назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщил заместитель начальника ДП Павлодарской области Болат Нурсеитов.





Проводится досудебное расследование по статье 301 УК РК «Незаконный оборот ядовитых веществ, а также веществ, инструментов или оборудования, используемых для изготовления или переработки наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или ядовитых веществ».

Ранее в Павлодаре к 10 годам лишения свободы приговорили закладчика наркотиков. У него обнаружено и изъято более 78 граммов запрещенных веществ.

Фото: polisia.kz







