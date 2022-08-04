Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Полиция изъяла 12 кг конопли у жителя Степногорска
4 Августа 2022 18:00

Полиция изъяла 12 кг конопли у жителя Степногорска

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках профилактической операции «Қарасора-2022» при отработке оперативной информации полицейские в городе Степногорске выявили факт незаконного культивирования растений, содержащих наркотическое средство, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

« На приусадебном участке, принадлежащем 36-летнему местному жителю, полицейские обнаружили кусты конопли. Также обнаружены шланги, проведенные к лункам для осуществления полива. Изъято 173 куста. Согласно заключению эксперта, вес изъятого составил более 12 кг», - сообщили в полиции.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 300 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества».

Со слов горожанина, растения конопли выращивал с целью личного потребления. В соответствии с действующим законодательством за подобное деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

С начала года выявлено четыре факта культивирования растений, содержащих наркотические вещества, добавили в полиции.


Фото: polisia.kz




Новости по теме
Почти 95 кг «синтетики» изъяла из незаконного оборота полиция Алматы
Коноплю выращивал приверженец деструктивного религиозного течения в Туркестанской области
Более 60 тонн дикорастущей конопли уничтожили жамбылские полицейские
Читайте также
Природоохранная акция «Сайгак» стартовала в Акмолинской области
Бруцеллез выявили у скота в Акмолинской области
Более 2 кг наркотиков изъяли у жителя Туркестанской области
Мужчину с марихуаной сняли с поезда в Семее
Рост инфицированных КВИ отмечается в Бурабайском районе
Полицейские изъяли 69 кг марихуаны у жителя Жамбылской области
За плохие дороги наказаны 28 должностных лиц в Акмолинской области
Почти 95 кг «синтетики» изъяла из незаконного оборота полиция Алматы
Популярное
1 Мужчину с марихуаной сняли с поезда в Семее
2 Грабители напали на таксиста и угнали его авто в Караганде
3 Граждане Испании незаконно охотились на горных козлов в Казахстане
4 Гражданина Китая задержали за попытку незаконно пересечь границу
5 Сообщения о взрывчатке в судах проверяют в Павлодаре

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Акимы получили реальную возможность улучшить жизнь людей на местах
Санат Кушкумбаев
Саудовская сторона с интересом восприняла планы Казахстана
Архив