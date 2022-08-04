4 Августа 2022 18:00

Полиция изъяла 12 кг конопли у жителя Степногорска

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках профилактической операции «Қарасора-2022» при отработке оперативной информации полицейские в городе Степногорске выявили факт незаконного культивирования растений, содержащих наркотическое средство, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

« На приусадебном участке, принадлежащем 36-летнему местному жителю, полицейские обнаружили кусты конопли. Также обнаружены шланги, проведенные к лункам для осуществления полива. Изъято 173 куста. Согласно заключению эксперта, вес изъятого составил более 12 кг», - сообщили в полиции.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 300 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества».

Со слов горожанина, растения конопли выращивал с целью личного потребления. В соответствии с действующим законодательством за подобное деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

С начала года выявлено четыре факта культивирования растений, содержащих наркотические вещества, добавили в полиции.

Фото: polisia.kz







