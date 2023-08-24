Полиция ищет бомбу в казино в курортной зоне Бурабай

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники полиции оцепили территорию частного сектора возле казино «CashVille» в курортной зоне «Бурабай» и начали осмотр выезжающих транспортных средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции Акмолинской области.



«24 августа в 9.49 в дежурную часть отдела полиции Бурабайского района поступила информация от сотрудника службы безопасности об угрозе взрыва в казино «CashVille». На данный момент эвакуировано 393 человека. Данный факт зарегистрирован в книгу учета информации. В настоящее время взрывотехниками проводится спецоперация по проверке и осмотру здания на наличие взрывоопасных предметов», - сообщили в ДП.

Вместе с тем проводятся оперативно-розыскные мероприятия на установление личности подозреваемого лица.

Департамент полиции Акмолинской области предупреждает, что заведомо ложное сообщение о заложенном взрывном устройстве влечет уголовную ответственность. В ведомстве горожан просят не создавать панику и не рассылать в мессенджерах фейковые сообщения, так как это наказуемо.