Полиция и наркотики: в костанайском департаменте полиции уволены ряд должностных лиц

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В отношении сотрудника полиции в Костанайской области ведется досудебное расследование по делу о распространении наркотиков. Своих должностей лишились ряд служащих в областном ведомстве, в том числе и непосредственное начальство задержанного полицейского. Данный факт прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К нам поступил запрос от одного из информационных агентств относительно того, какие меры были приняты по факту совершения преступления сотрудником департамента полиции. По итогам проведения служебной проверки один сотрудник полиции уволен, непосредственно тот, кто совершил уголовное правонарушение. Еще пять были освобождены от занимаемых должностей. Остальные сотрудники понесли дисциплинарные взыскания в зависимости от тяжести совершенного дисциплинарного проступка»,- прокомментировал первый заместитель начальника департамента полиции Костанайской области Алексей Милюк.

Что касается заместителя начальника управления по кадровой работе Ынтыкбаева Ардака, он уволен из органов внутренних дел по достижению им предельного возраста, то есть, ушел на пенсию. Начальник управления по кадровой работе Дюсебаев Куаныш - в связи с переходом на новое место работы.

«Также два руководителя управления по борьбе с наркобизнесом освобождены от занимаемой должности. В том числе, освобожден от занимаемой должности начальник управления полиции города Костанай и его заместитель по оперативной работе. Задержанный сотрудник находился в подчинении начальника отдела по

противодействию наркобизнеса. Он также освобожден от занимаемой должности»,- добавил Милюк.

Но как оказалось, вышеуказанные сотрудники департамента полиции, кроме задержанного за торговлю наркотиками полицейского, не уволены, а просто освобождены от должностей и находятся в распоряжении департамента полиции. На это дается две недели.

«Им будут представлены должности в системе департамента полиции Костанайской области. Но будут предложены другие варианты с понижением по должности», - подытожил А. Милюк.

Сейчас расследование продолжается и находится в введении департамента Комитета национальной безопасности.