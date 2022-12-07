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Полиция Германии арестовала 25 подозреваемых в подготовке госпереворота

7 Декабря 2022, 14:05
Полиция Германии арестовала 25 подозреваемых в подготовке госпереворота

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Полиция Германии арестовала 25 подозреваемых членов и сторонников «внутренней террористической организации» в связи с подготовкой насильственного свержения власти. Министр юстиции Марко Бушман заявил, что организация является частью идеологии Reichsbürger, националистического движения, которое не признает легитимность ФРГ, как государства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

Утром в среду в ходе обысков были арестованы 25 подозреваемых членов и сторонников данной террористической организации.

Информацию об обысках, прошедших по стране подтвердили федеральная прокуратура Германии и министр юстиции Германии Марко Бушман.

Бушман сказал, что расследование было направлено против предполагаемой террористической организации, имеющей связи с движением Reichsbürger. Он сообщил, что обыски проводились в отношении лиц, подозреваемых в планировании вооруженного нападения на государственные учреждения Германии.

«С сегодняшнего утра проводится крупная антитеррористическая операция. Федеральный генеральный прокурор расследует предполагаемую террористическую организацию, — написал Бушман. - Есть подозрение, что планировалось вооруженное нападение на конституционные органы».

Сообщается, что операция по обыску охватила 130 объектов недвижимости, принадлежащих 52 подозреваемым, в одиннадцати федеральных землях Германии.

По словам представителей прокуратуры, арестованные подозреваемые «принадлежат к террористической организации, созданной не позднее конца ноября 2021 года, которая поставила перед собой цель свергнуть существующий государственный порядок в Германии и заменить его собственной формой государства, которая уже разработана в общих чертах».

Движение «Reichsbürger» состоит из ряда небольших организаций и отдельных лиц, в основном в землях Бранденбург, Мекленбург-Передняя Померания и Бавария. Они не признают законность ни Федеративной Республики Германии, ни каких-либо ее государственных органов.

Фото: Paul Zinken/dpa
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