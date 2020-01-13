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Полиция должна быть более открытой - сенатор

13 Января 2020 18:31
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Полиция должна быть более открытой - сенатор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 2019 году сохранилась тенденция снижения числа уголовных правонарушений на 16%. Об этом сообщил сенатор Владимир Волков в ходе встречи с коллективом и руководством департамента внутренних дел столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В 2019 году сохранилась тенденция снижения числа уголовных правонарушений на 16%. Сократилось количество преступлений средней и небольшой тяжести. Меньше совершено убийств, разбоев, грабежей, изнасилований, хулиганств», - сказал Владимир Волков.

Депутат добавил, что также снизилось количество уголовных правонарушений, совершенных несовершеннолетними в состоянии опьянения и в группе лиц, в общественных местах, в том числе на улицах, а также с применением огнестрельного оружия.

«Ваша служба непосредственно соприкасается с интересами граждан страны и ее безопасности. Поэтому работа МВД должна быть организовано четко, системно. Полиция должна быть более открытой, но для этого нужен ваш диалог с общественностью», - подчеркнул сенатор.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Сенат, МВД РК,
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Автор:

Серик Сабеков

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