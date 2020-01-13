Полиция должна быть более открытой - сенатор
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 2019 году сохранилась тенденция снижения числа уголовных правонарушений на 16%. Об этом сообщил сенатор Владимир Волков в ходе встречи с коллективом и руководством департамента внутренних дел столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«В 2019 году сохранилась тенденция снижения числа уголовных правонарушений на 16%. Сократилось количество преступлений средней и небольшой тяжести. Меньше совершено убийств, разбоев, грабежей, изнасилований, хулиганств», - сказал Владимир Волков.
Депутат добавил, что также снизилось количество уголовных правонарушений, совершенных несовершеннолетними в состоянии опьянения и в группе лиц, в общественных местах, в том числе на улицах, а также с применением огнестрельного оружия.
«Ваша служба непосредственно соприкасается с интересами граждан страны и ее безопасности. Поэтому работа МВД должна быть организовано четко, системно. Полиция должна быть более открытой, но для этого нужен ваш диалог с общественностью», - подчеркнул сенатор.
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