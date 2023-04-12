Полиция действовала в рамках закона – Генпрокуратура о задержании жанаозенских рабочих

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Генерального прокурора РК Жандос Умиралиев прокомментировал задержание протестовавших жанаозенских рабочих возле здания Министерства энергетики РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Полицейские действовали в рамках закона, нарушений в их действиях мы не видим. Был соблюден установленный законом порядок, алгоритм. Это же собрание с воскресенья, так скажем, длилось, неоднократно проводились встречи со стороны уполномоченных органов. После того, когда от всех предложений рабочие отказались, прокуратура все эти два дня на системной основе разъясняла требования закона, более того, был предложен правовой метод решения этого вопроса, то есть переговорный процесс, досудебное регулирование, судебное регулирование», - сказал Жандос Умиралиев в кулуарах Мажилиса.

Замгенпрокурора заверил, что бастующим был предложен правовой метод – проведение этой же акции с уведомлением местного исполнительного органа.

«Но несмотря на все это, акция продолжалась. И поэтому органы полиции были обязаны доставить их в здание органов правопорядка для пресечения административных правонарушений и в целом для обеспечения общественного порядка. Все-таки это было перед зданием государственных органов, перед входом, и это мешало нормальной работе государственного органа», - добавил спикер.

Напомним, 10 апреля в Астане у здания Министерства энергетики РК собрались около 60-70 человек, приехавших из Жанаозена со своими требованиями. Министр энергетики Алмасадам Саткалиев сообщил, что с жанаозенскими рабочими ведутся переговоры. Ситуацию также прокомментировал заместитель Премьер-Министра Алтай Кульгинов.

«Они хотят, чтобы проигравшая компания выиграла тендер, но это невозможно. Надо в рамках закона делать. Есть тендерные требования, и нужно либо в судебном порядке, либо в юридическом все рассматривать. Так просто требовать – это, как минимум, некорректно. Наша задача – предложить им имеющиеся вакансии, то, что и делают госорганы», - пояснил Алтай Кульгинов.

Позже специалисты специально созданной контактной группы во главе с руководителем аппарата АО НК «КазМунайГаз» Ерханом Умаровым провели переговоры с рабочими.

Вечером 11 апреля в связи с нарушением протестующими Закона «О мирных собраниях» в части отсутствия заявки в МИО на проведение митинга, а также проведение несанкционированного митинга в локации, которая не утверждена в перечне местного решения маслихата, в полицию доставили организаторов и активных участников акции. В столичном департаменте полиции прокомментировали задержание рабочих из Жанаозена.

Тем временем в Жанаозене жители собрались на центральной площади. К ним обратились аким города Айбек Косуаков и аким Мангистауской области Нурлан Ногаев, призвавшие жителей области сохранять спокойствие и не допускать дестабилизации ситуации. Лидеры протестующих в Астане нефтяников также выступили с заявлением.

По информации пресс-службы «КазМунайГаза», остановившие ранее работу предприятия Мангистауской области возобновили свою деятельность.

Утром 12 апреля протестовавшие в Астане нефтяники выехали на поезде в Жанаозен.