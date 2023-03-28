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Полиция Бельгии арестовала восемь подозреваемых в подготовке терактов

Арнур Рахимбеков
28 Марта 2023, 16:20
Полиция Бельгии арестовала восемь подозреваемых в подготовке терактов

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В ночь на вторник бельгийская полиция провела две операции в городах Брюссель и Антверпен, в результате арестовано восемь человек, которые могли готовить теракт в Бельгии, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По запросу следственного судьи Антверпена федеральная судебная полиция прошлой ночью провела пять обысков в населенных пунктах Мерксем, Боргерхаут, Дёрн, Синт-Янс-Моленбек и Эйпен.

Для проведения допросов было задержаны пять человек, отмечают местные СМИ. Как минимум двое из них подозреваются в подготовке теракта.

По предварительной информации, задержанные планировали нападение с применением огнестрельного оружия. Однако цель нападения ими еще не была выбрана, добавили в местных следственных органах.

Еще три человека были арестованы в Завентеме, Синт-Янс-Моленбеке и Схаарбеке.

«Между двумя расследованиями есть возможная связь, но дальнейшее следствие должно показать, насколько обе группы были переплетены», — заявили в федеральной прокуратуре Бельгии.

В государственном органе, отслеживающем террористическую угрозу в Бельгии OCAD, отметили, что общий уровень угрозы остается на уровне «2» по четырехбалльной шкале.


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