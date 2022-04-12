Полиция Алматы закрыла дело о выпрыгнувшей из окна с тремя детьми женщине

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ -В Алматы прекращено уголовное дело о выпрыгнувшей из окна вместе с тремя детьми женщине, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом сообщили в департаменте полиции города Алматы.

«Как ранее сообщали в управлении полиции Ауэзовского района, по данному факту было зарегистрировано уголовное дело по статье 105 УК РК. Проведен комплекс следственных мероприятий, по результатам чего уголовное дело прекращено за отсутствием состава преступления», - заявила официальный представитель ДП города Алматы Салтанат Азирбек.

Напомним, в ноябре прошлого года женщина с тремя детьми выбросилась из окна 9-го этажа в Алматы. Женщина и двое детей погибли на месте происшествия. Еще один ребенок скончался в карете скорой помощи.