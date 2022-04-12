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    14:54, 12 Апрель 2022 | GMT +6

    Полиция Алматы закрыла дело о выпрыгнувшей из окна с тремя детьми женщине

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ -В Алматы прекращено уголовное дело о выпрыгнувшей из окна вместе с тремя детьми женщине, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Об этом сообщили в департаменте полиции города Алматы.

    «Как ранее сообщали в управлении полиции Ауэзовского района, по данному факту было зарегистрировано уголовное дело по статье 105 УК РК. Проведен комплекс следственных мероприятий, по результатам чего уголовное дело прекращено за отсутствием состава преступления», - заявила официальный представитель ДП города Алматы Салтанат Азирбек.

    Напомним, в ноябре прошлого года женщина с тремя детьми выбросилась из окна 9-го этажа в Алматы. Женщина и двое детей погибли на месте происшествия. Еще один ребенок скончался в карете скорой помощи.


    Теги:
    МВД РК Алматы Правоохранительные органы
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