Полиция Алматы выявляет в мессенджерах продавцов наркотиков

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинец продавал «синтетику» через Telegram, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента полиции города Алматы, 29-летний житель Алатауского района Алматы имеет собственный ресурс на платформе Telegram, посредством которого он реализовал синтетический наркотик. Аккаунт подозреваемого сразу же был заблокирован.

«Во времянке гражданина Е. были изъяты 15 пакетов с порошкообразными веществами разных цветов, электронные весы с наслоением, а также данные с персонального компьютера о рекламе и продаже синтетических наркотических средств «скорость» и «мефедрон». Еще несколько упаковок с зельем были найдены в машине подозреваемого. По изъятым веществам назначена экспертиза»,- сообщил заместитель начальника Управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Сагындык Аяганов.

По данным полиции, в настоящее время проводится комплекс оперативных и специальных мероприятий, направленных на установление канала поставки «синтетики» в Алматы.