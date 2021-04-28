Полиция Алматы призвала председателей КСК своевременно сигнализировать о подозрительных жильцах

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Полиция Алматы призвала председателей КСК своевременно сообщать о подозрительных жильцах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Это было озвучено в ходе рабочей встречи с председателями КСК города. Встреча прошла под председательством заместителя акима Алматы Ержана Бабакумарова. В совещании также приняли участие акимы районов, руководители управлений полиции и старшие участковые инспекторы полиции. Цель встречи – организация взаимодействия сотрудников полиции с населением и представителями КСК, а также вновь образуемыми объединениями собственников имущества (ОСИ).

«Преступление, имевшее место в минувшую субботу в ЖК «Бухар Жырау Тауэрс», показало, что до сих пор не отлажен механизм тесного и эффективного взаимодействия КСК с участковыми инспекторами. Установлено, что от встревоженных жителей в КСК на гражданина И. неоднократно поступали сигналы, которые, к большому сожалению, дальше этого КСК никуда не ушли, в полицию они об этом не сообщали. Хотя обязаны были обратить внимание на подозрительное поведение мужчины и, как минимум, сообщить об этом участковому инспектору», – сообщил начальник департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов.

Канат Таймерденов также отметил, что от совместного сотрудничества, прежде всего, зависит обеспечение безопасных и комфортных условий для граждан и положительно повлияет на профилактику преступлений и правонарушений на территории города.

«Полиция города Алматы всегда открыта для населения. Изменен подход к вопросам обеспечения безопасности, которые осуществляются по принципу «полиция в шаговой доступности» и вовлечения граждан в процесс профилактике правонарушений. В ближайшее время планируется увеличение участковых пунктов полиции в жилых массивах и установлении там 3 028 видеокамер, на наиболее криминогенных участках установлено 37 модульных постов полиции. Благодаря проведенной вместе с вами разъяснительной работе во дворах и подъездах многоэтажных домов установлено более 37 тысяч камер видеонаблюдения, что положительно отразилось на снижении краж в 2,1 раза», – отметил глава ДП Алматы.

Учитывая рост миграционных потоков, в мегаполисе ежегодно проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Участок». В ходе проведения данного ОПМ выявляются квартиры, сдаваемые в наем, а также лица, незаконно проживающие в арендованных квартирах, в том числе представляющие оперативный интерес.

«Здесь нам необходима ваша помощь. Своевременное уведомление органов полиции о проживании незнакомых может предотвратить совершение преступления. Поэтому, пользуясь случаем, прошу вас проявлять бдительность и незамедлительно сообщать обо всех подозрительных лицах, проживающих на территории вашего обслуживания. Ранее мы дважды встречались с вами благодаря чему большинство вопросов, волнующих горожан, разрешились в оперативном порядке. Только взаимная ответственность будет способствовать недопущению правонарушений», - резюмировал Канат Таймерденов.