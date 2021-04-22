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    09:51, 22 Апрель 2021 | GMT +6

    Полиция Алматы призвала к осторожности на дорогах

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В связи с внезапным ухудшением погодных условий стражи порядка Алматы призывают участников дорожного движения к усилению мер безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Преимущественно это обращение адресуется к водительскому составу города, которые управляют средством повышенной опасности. Призываем их к неукоснительному соблюдению ПДД, проявлению водительской культуры и усилению внимательности. Известно, что многие автолюбители уже сменили шины на летние, поэтому наше обращение сейчас очень актуально и помогут избежать трагедий на дорогах города»,- поделился начальник управления местной полицейской службы Департамента полиции Алматы Манап Саттаров.

    Со вчерашнего дня в Алмате идет снег. Около тысячи рабочих очищают Алматы от снега.



    Теги:
    МВД РК Дороги Общество Безопасность Алматы Правоохранительные органы
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