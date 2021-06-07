Полиция Алматы озвучила самые распространенные нарушения ПДД

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы проводится полицейская отработка «Безопасная дорога», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Особое внимание полицейскими уделяется снижению аварийности и предупреждению дорожно-транспортных происшествий, контролю за соблюдением требований в области безопасности дорожного движения среди его участников, обеспечению надлежащего общественного порядка, дорожной безопасности, а также своевременному предупреждению и пресечению преступлений и иных противоправных проявлений. С начала отработки на дорогах мегаполиса всего выявлено 6 тысяч 205 нарушений ПДД», - сообщил заместитель начальника департамента полиции города Алматы Нурлан Алмасбеков.

Так, по ст. 593 ч.1 (неиспользование ремней безопасности) – 1317 нарушений.

ст. 615 (пешеход) – 1155 нарушений.

ст. 595 (нарушение правил маневрирования)- 939 нарушений.

ст. 590 ч. 9 (управление ТС не прошедшим технический осмотр) – 758 нарушений.

ст. 591 (пользование телефоном при управлении ТС) – 754 нарушений.

ст. 606 (создание аварийной обстановки) – 466 нарушений.

ст. 600 (не предоставление преимущества в движении пешеходам) – 326 нарушений.

ст. 599 (проезд на запрещающий сигнал светофора) – 160 нарушений.

ст. 608 (управление ТС в нетрезвом состоянии) – 106 нарушений.

ст. 590 ч. 7 (незаконное переоборудование) – 77 нарушений.

ст. 612 ч. 1 (управление ТС лицом, не имеющими права управления) – 69 нарушений.

ст. 596 ч. 3 (выезд на встречную полосу движения) – 38 нарушений.

ст. 607 (нарушение правил проезда железнодорожных переездов) – 19 нарушений.

ст. 590 ч. 4 (управление ТС с подложными и поддельными ГРНЗ) – 19 нарушений.

ст. 612 ч. 3 (управление ТС лицом, лишенными права управления) – 13 нарушений.

Водворено на штрафстоянку – 959 автомобилей.