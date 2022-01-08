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    08:39, 08 Январь 2022 | GMT +6

    Полиция Алматы: Оружие изымается в разных частях города

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 7 января во второй половине дня на пересечении проспекта Аль-Фараби и Малая Желтоксан полицейские блокировали автомашину марки «БМВ», на которой передвигались вооруженные люди. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оперативный штаб МВД.

    В ее салоне находились двое мужчин, 1990 и 1998 годов рождения.

    При их досмотре обнаружены пистолет и нож.

    Другая группа вооруженных злоумышленников была задержана полицейскими в Медеуском районе города.

    По сигналу бдительных граждан установлена квартира, где прятались вооруженные люди.

    В результате спецоперации задержаны пятеро мужчин. У них изъяты охотничий карабин «Сайга» с патронами, резиновая и металлическая дубинки, две пятилитровые тары с бензином, золотые изделия.

    Оба факта зарегистрированы в едином реестре досудебного расследования, в ходе которого будет установлена принадлежность изъятого оружия и предметов.

    Подозреваемые взяты под стражу.



    Теги:
    МВД РК Закон и право ЧП-2022 Алматы
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