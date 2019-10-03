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Полиция Алматы опровергла информацию о массовом похищении детей

3 Октября 2019 13:02
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Полиция Алматы опровергла информацию о массовом похищении детей

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В департаменте полиции Алматы опровергли рассылку о массовом похищении детей на территории города и Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Департамент полиции города Алматы официально заявляет, что распространяемая посредством социальных сетей и мессенджера «WhatssApp» аудиорассылка о массовых похищениях детей в разных районах города Алматы и Алматинской области – это фейк», - сообщили в пресс-службе полиции.

Как отметили в полиции, сведения и факты, изложенные в сообщении, не соответствуют действительности: ни один из них не подтверждается.

Стражи порядка проводят мероприятия по установлению автора ложной рассылки, который, судя по всему, преследовал цель – создать необоснованную панику среди населения.

В полиции также отметили, что за эти действия предусмотрена уголовная ответственность.

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Ключевые слова: Алматы, Борьба с преступностью,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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