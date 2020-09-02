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Полиция Алматы: около 250 человек ищут девятилетнего Месута Мырзакулова

2 Сентября 2020 12:17
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Полиция Алматы: около 250 человек ищут девятилетнего Месута Мырзакулова

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – К розыску без вести пропавшего 9-летнего мальчика в Алматы подключились более 200 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в полиции, по промежуточным результатам оперативно-розыскных мероприятий удалось установить, что, выйдя из дома, Месут направился к школе №33, где работает его бабушка. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что мальчик шел по улице Калдаякова в южном направлении.

«Его дом находится в частном секторе, ближе к горам, за кладбищем «Кенсай». В первую очередь организованы поиски в этой местности. Задействовали кинологов с собаками, 100 бойцов Национальной гвардии, 20 сотрудников специального отряда быстрого реагирования, 50 инспекторов ювенальной полиции и участковых инспекторов полиции районного звена, 40 оперуполномоченных криминальной полиции города, 20 волонтеров и 5 педагогов из школы, в которой учится Месут»,- сообщил детали оперативно-розыскных мероприятий полковник полиции Еркин Инкаров.

Кроме того, мобильными группами проверяются заброшенные здания. Они метр за метром прочесывают труднодоступные места в горах.

«В обязательном порядке подключили общественность посредством СМИ и социальных сетей. Звонки от граждан поступают, мы каждое из сообщений обрабатываем и проверяем. Надеемся на положительный исход поисковых мероприятий. Хотим отыскать ребенка живым и невредимым», - пояснил Еркин Инкаров.

Напомним, 9-летний мальчик пропал минувшим днем. Около 13 часов дня он вышел из дома и до настоящего времени не вернулся.



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#Алматы   #МВД РК  
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Автор:

Гульзат Сахова

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