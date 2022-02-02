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Полиция Алматы: Налетчики похищали со складов пригодное к стрельбе оружие

2 Февраля 2022 20:18
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Полиция Алматы: Налетчики похищали со складов пригодное к стрельбе оружие

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В ходе массовых беспорядков из оружейных магазинов Алматы похищено 1424 единицы огнестрельного оружия. Большая часть захваченного оружия приспособлено к стрельбе и создает реальную угрозу населению, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Решетки вырывали машинами, ломали специально приготовленным приспособлением. Все у них было. Работали в печатках, причем перчатки- специальные. Здесь работали профессионалы. Потому что вскрыто было профессионально. Времени у них не было, и они стали ломать решетку. Оружие на складе лежало готовое. Куда оно делось? Искать, потому что в дальнейшем оно может быть использовано в любой ситуации. Вот что самое страшное и вот что самое опасное», - рассказал директор специализированного оружейного магазина «Арма-56» Александр Алексеенок.

В департаменте полиции Алматы сообщили, что в городе продолжается отработка «Правопорядок», направленная на розыск и изъятие оружия, в том числе похищенного из оружейных магазинов, а также на оздоровление криминогенной ситуации в городе.

«На складах этих магазинов хранились комплектующие от деактивированного оружия, которое было на витрине, а также хранилось оружие, пригодное для стрельбы. Преступникам в некоторых магазинах удалось добраться до оружия, пригодного к стрельбе, после чего оно было похищено. Отмечу, что деактивированное оружие при наличии комплектующих может быть приведено в действие против мирных граждан и сотрудников правоохранительных органов. Хотим обратиться к гражданам, чтобы при выявлении фактов незаконного хранения оружия или при обнаружении оружия сдавали его добровольно. Добровольная сдача оружия освобождает от уголовной ответственности», - резюмировал заместитель начальника управления административной полиции ДП Алматы Болатбек Баятанов.


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#Алматы   #Криминал   #ЧП-2022  
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Автор:

Гульзат Сахова

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