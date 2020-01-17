Полиция Алматы ищет свидетелей смертельного ДТП

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Департамент полиции Алматы ищет свидетелей дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб пешеход, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отдел расследования дорожно-транспортного происшествий при следственном управлении полиции города Алматы ищет очевидцев и свидетелей ДТП, которое произошло 6 декабря 2019 года около 19:35 часов.

«Водитель автомобиля Suzuki Vitara с госномером 848VWA02, следуя по улице Кудерина в северном направлении, севернее улицы Красильская наехал на двух пешеходов, пересекавших проезжую часть дороги по улице Кудерина. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеходы получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения города, где один из пострадавших скончался», - рассказали в полиции.

Проводится досудебное расследование по статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами» УК РК.

Полиция Алматы ищет очевидцев и свидетелей данного ДТП для установления и восстановления картины произошедшего. Связаться с полицейскими можно по телефонам: 254-49-82, 254-45-52, 254-40-30, 87784766051.