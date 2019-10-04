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Полиция Алматы: автор фейкового сообщения о похищениях детей задержана

4 Октября 2019 09:58
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Полиция Алматы: автор фейкового сообщения о похищениях детей задержана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники оперативного подразделения полиции Алматы в течение дня установили и задержали автора сообщения о якобы массовых похищениях детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Ею оказалась местная жительница, гр. Р., 1991 года рождения. Женщина призналась, что действительно является автором аудисообщения, которое на самом деле вызвало в обществе необоснованную панику и страх. Гр.Р. уточнила, что эту неподтвержденную информацию ей якобы рассказала подруга. В настоящее время ее действия квалифицированы по ст.274 ч.2 УК РК. На предмет распространения заведомо ложной информации посредством информационно-коммуникационных систем в Следственном управлении ДП начато досудебное расследование», - сообщил начальник управления криминальной полиции департамента полиции города Алматы Жанболат Зиадин.

В свою очередь, гр.Р. выразила свое сожаление и принесла алматинцам свои извинения.

«Я прошу прощения у тех жителей города Алматы, в которых вселилась паника из-за моего голосового сообщения. Я честное слово, не ожидала, что рассылка она попадет в соцсети и навеет на весь город страх и панику. Простите, пожалуйста», - уточнила она.

Между тем, в департаменте полиции указали на низкий уровень культуры коммуникации в интернете.

«По сути, интернет должен служить площадкой для получения населением объективной и достоверной информации, а некоторые используют всевозможные мессенджеры и социальные сети исключительно для достижения своих преступных целей. Здесь очень важно, чтобы аудитория могла распознать, где правда, а где ложь. А не содействовать этим элементам в тиражировании сомнительной информации. Как сейчас на практике происходит: получил рассылку, не удостоверившись в ее правдивости, делает репосты и перерассылку уже в своем окружении, по принципу «сарафанного радио», только в более усовершенствованной форме. Отсюда – необоснованная паника, ажиотаж и страх. Следует еще раз напомнить о том, что за эти действия законодатель предусматривает уголовную ответственность по ст.274 УК РК», - резюмировал Жанболат Зиадин.

Напомним, вчера в департаменте полиции Алматы опровергли рассылку о массовом похищении детей на территории города и Алматинской области

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Ключевые слова: Алматы,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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