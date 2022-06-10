10 Июня 2022 20:27

Полиция афганской провинции Балх набирает 1800 женщин-офицеров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Полицейское командование афганской провинции Балх в четверг объявило о создании центра для 1800 женщин-офицеров, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на издание Ariana News.

Сотрудник по набору персонала полицейского управления провинции Балх Мавлави Баз Мохаммад Худхайфа сообщил, что в этом году полицию пополнят большое количество женщин, которые будут задействованы для обеспечения безопасности. Все кандидатуры завершили биометрические и юридические процедуры. Предусмотрено соответствующее финансирование в бюджет правоохранительного органа.

Данные меры направлены на возвращение бывших сотрудников полиции из числа мужчин и женщин, работавших при прежнем режиме, и предусматривают объединение сил безопасности в рамках силовых ведомств.