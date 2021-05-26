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    12:07, 26 Май 2021 | GMT +6

    Полицией Нур-Султана задержан подозреваемый в краже из авто

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сотрудниками полиции задержан 27-летний житель столицы, подозреваемый в краже из автомобиля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП столицы.

    По информации страж порядка, злоумышленник разбил стекло со стороны пассажирской двери и похитил из салона автомашины магнитофон, стоимостью 150 тысяч тенге.

    Задержанный пояснил, что проходя через двор жилого дома увидел припаркованную машину. Осмотрев ее со стороны, он решил украсть с салона автомашины магнитофон. Подергав ручки машины и убедившись, что она заперта, подозреваемый разбил стекло. Совершив кражу, мужчина скрылся с места преступления.

    По данному факту возбуждено уголовное дело, устанавливается причастность подозреваемого лица к аналогичным ранее совершенным преступлениям.

    Департамент полиции г. Нур-Султана рекомендует быть бдительными, не оставлять ценные вещи в салоне автомашины, если даже отлучаетесь на короткое время, запирать автомашины на замок, оснащать сигнализациями.


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