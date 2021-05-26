Полицией Нур-Султана задержан подозреваемый в краже из авто

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сотрудниками полиции задержан 27-летний житель столицы, подозреваемый в краже из автомобиля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП столицы.

По информации страж порядка, злоумышленник разбил стекло со стороны пассажирской двери и похитил из салона автомашины магнитофон, стоимостью 150 тысяч тенге.

Задержанный пояснил, что проходя через двор жилого дома увидел припаркованную машину. Осмотрев ее со стороны, он решил украсть с салона автомашины магнитофон. Подергав ручки машины и убедившись, что она заперта, подозреваемый разбил стекло. Совершив кражу, мужчина скрылся с места преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело, устанавливается причастность подозреваемого лица к аналогичным ранее совершенным преступлениям.

Департамент полиции г. Нур-Султана рекомендует быть бдительными, не оставлять ценные вещи в салоне автомашины, если даже отлучаетесь на короткое время, запирать автомашины на замок, оснащать сигнализациями.