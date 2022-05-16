16 Мая 2022 13:52

Полицией Казахстана выявлено 918 наркопреступлений с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Изъято практически 1,5 тонны различных видов наркотиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За четыре месяца этого года выявлено 918 наркопреступлений, в том числе 636 фактов сбыта и 176 фактов хранения наркотиков в особо крупном размере. Пресечена деятельность двух организованных преступных групп, занимавшихся поставкой и сбытом наркотиков каннабисной группы на территории Нур-Султана и Атырауской области. Изъято практически 1,5 тонны различных видов наркотиков, в том числе 1 тонна 137 кг марихуаны, 285 кг гашиша и 61 кг синтетических наркотиков», – сказал на брифинге и.о. начальника департамента по противодействию наркопреступности Аскар Мухаметкалиев.

Спикер также сообщил, что с начала года ликвидировано 11 нарколабораторий, из них: в Нур-Султане - 3, в Алматы - 1, в Актюбинской области - 2, в Алматинской области - 1, в Восточно-Казахстанской - 2, в Жамбылской - 1 и еще 1 - в Карагандинской области. Задержано 15 граждан, участвующих в производстве наркотиков. Изъято 56 кг наркотиков и 165 литров прекурсоров. На дорогах страны задержано 423 водителя, находившихся в состоянии наркотического опьянения.

Ранее сообщалось, что в 2021 году в Казахстане ликвидировано 17 производств синтетических наркотиков, за четыре месяца текущего года - уже 11.