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Полицией Алматы пресечены 7 фактов торговли людьми
30 Июля 2022 13:23

Полицией Алматы пресечены 7 фактов торговли людьми

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С начала 2022 года в Алматы выявлено семь уголовных правонарушений, связанных с трафиком людей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«В частности, пять фактов – организация и содержание притонов для занятия проституцией, один случай вовлечения несовершеннолетней в проституцию и одна попытка продать новорожденного ребенка. По указанным эпизодам в настоящее время проводится досудебное расследование», – сообщил заместитель начальника управления криминальной полиции города Алматы Руслан Смагулов.

По его словам, жертвой торговли людьми может стать любой человек.

«Как показывает практика, не защищены даже несовершеннолетние подростки и грудные младенцы», – сказал Руслан Смагулов.

Активную информационно-разъяснительную работу полицейские и представители общественного фонда «Родник» провели на базе Центра миграционных услуг. В рамках акции «Я против торговли людьми» были распространены информационные материалы на казахском, русском, узбекском, кыргызском и таджикском языках.


Фото: polisia.kz



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