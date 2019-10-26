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Полицейскую династию продолжил майор Руслан Бактыбаев из Павлодарской области

26 Октября 2019 16:18
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Полицейскую династию продолжил майор Руслан Бактыбаев из Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Майор Руслан Бактыбаев из Иртышского района пошёл по стопам отца, подполковника милиции в отставке, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Руслан Бактыбаев пошёл по стопам отца и дяди. В 2000 году, получив юридическое образование в Павлодарском Инновационном Евразийском университете, получил квалификацию по юриспруденции; сегодня он в звании майора полиции проходит службу в дежурной части отдела полиции Иртышского района в должности старшего дежурного дежурной части», - рассказали в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области корреспонденту МИА «Казинформ».

В любой профессии семейная династия стоит на почётном месте, а уж полицейские династии в органах внутренних дел — особый феномен, считают в правоохранительных органах, но это вовсе неудивительно, потому что все тяготы, лишения и радости службы полицейский проходят вместе с семьёй. У детей практически предопределена будущая профессия, так как они впитывают с самых ранних лет эту атмосферу полицейской службы.

«Во главе семьи Бактыбаевых уже стоит ветеран органов внутренних дел подполковник милиции в отставке Саркен Сагитович Бактыбаев. Он начинал службу в 1979 году в Иртышском РОВД в группе захвата в звании сержанта милиции, а сейчас по его стопам идёт уже уверенными шагами сын Руслан», - отметили в полиции.


Семья — это главная поддержка в жизни любого человека, а тем более полицейского. Руслан видел как мама всегда помогала отцу проходить его сложный путь своим отношением, присутствием, добротой и улыбкой, добавили его коллеги. Офицер продолжает дело отца, каждый день сталкивается с преступной средой и ощущает на себе все тяготы службы.

«Руслан унаследовал от отца обострённое чувство справедливости и пока ни разу не пожалел о выбранном им пути», - отметили в пресс-службе.


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Ключевые слова: Павлодарская область, МВД РК, Силовые структуры,
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Автор:

Антон Гагарин

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