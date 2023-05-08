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Полицейского задержали за распространение синтетических наркотиков в Костанае

Редактор:  
Гульмира Байзакова
8 Мая 2023, 16:41
Полицейского задержали за распространение синтетических наркотиков в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанае задержан сотрудник полиции за распространение синтетических наркотиков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

В результате совместной операции сотрудников департамента КНБ по Костанайский области и управления собственной безопасности департамента полиции Костанайской области в Костанае задержан сотрудник полиции, который подозревается в распространении синтетических наркотиков. По факту начато досудебное расследование, предусмотренное ч.3 ст. 297 УК РК. Остальная информация в интересах следствия не разглашается


Костанайская область   МВД РК   Борьба с наркотиками  
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