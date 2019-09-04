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Полицейского осудили за пытки и лишение свободы в Алматинской области

4 Сентября 2019, 11:01
Полицейского осудили за пытки и лишение свободы в Алматинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Алматинской области участковый инспектор приговорен судом к трем годам лишения свободы за незаконное лишение свободы и применение пыток, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции (АПК).

29 августа этого года приговором Уйгурского районного суда Алматинской области участковый инспектор Отдела по делам несовершеннолетних местной полицейской службы Уйгурского района области М. Сопиев за незаконное лишение свободы и применение пыток осужден к 3 годам лишения свободы.

«Досудебное расследование в отношении Сопиева М. проводилось Департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Алматинской области. Как показали результаты расследования, Сопиев М., с целью получения признательных показаний, неоднократно применял пытки в отношении свидетелей по уголовному делу и, в целях сокрытия своих преступных действий, незаконно удерживал указанных лиц на территории частного дома», - рассказали в АПК.

М. Сопиев лишен права занимать должности на государственной службе, а также лишен специального звания лейтенанта полиции.


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