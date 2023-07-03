Полицейского оскорбила пьяная жительница Акколя

АККОЛЬ. КАЗИНФОРМ - Жительницу Акмолинской области накажут за оскорбление полицейского, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В городе Акколе 2 июля в 03:28 в полицию поступило телефонное сообщение о нарушении тишины. Прибывший на место происшествия участковый инспектор полиции установил, что возле гостиницы «Акколь» 37-летняя пьяная женщина вела себя неадекватно, оскорбила полицейского и оказала ему неповиновение.

По данному факту полицейские начали досудебное производство по ст. 378 УК РК «Оскорбление представителя власти». Назначена экспертиза.

Акмолинские полицейские обращаются к населению с предупреждением об ответственности за оскорбление представителя власти при осуществлении им служебных обязанностей.