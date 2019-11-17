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Полицейского оштрафовали в Актау

17 Ноября 2019 03:31
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Полицейского оштрафовали в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Нарушивший правила дорожного движения водитель патрульного автомобиля понесёт наказание по статье 601 Кодекса об административных правонарушениях РК. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Лада.

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В отношении сотрудника полиции, который совершил запрещённый манёвр на дороге в 28 микрорайоне, была проведена служебная проверка.

«Составлен протокол по статье 601 КоАП РК. К нему будут приняты меры дисциплинарного характера», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее был опубликован видеоролик, на котором видно, как патрульная машина совершила поворот налево, несмотря на запрещённый знак.

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Ключевые слова: Мангистауская область, Силовые структуры,
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