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Полицейского оштрафовали в Актау
17 Ноября 2019 03:31
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АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Нарушивший правила дорожного движения водитель патрульного автомобиля понесёт наказание по статье 601 Кодекса об административных правонарушениях РК. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Лада.
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В отношении сотрудника полиции, который совершил запрещённый манёвр на дороге в 28 микрорайоне, была проведена служебная проверка.
«Составлен протокол по статье 601 КоАП РК. К нему будут приняты меры дисциплинарного характера», - сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее был опубликован видеоролик, на котором видно, как патрульная машина совершила поворот налево, несмотря на запрещённый знак.
Ключевые слова: Мангистауская область, Силовые структуры,
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