Полицейского обвинили в избиении подчиненных в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Замначальника полиции Наурызбайского района Алматы обвинили в избиении подчиненных в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видеозапись появилась в соцсетях.

«Здравствуйте! На видео в белой футболке заместитель начальника управления полиции Наурызбайского района, майор полиции Джакипбаев К.Е, систематически избивает молодых сотрудников, применяя свои навыки мастера спорта по боевому виду искусства, руководство департамента закрывает на это глаза, прошу внимания общественности», - говорится в посте.

На публикацию отреагировали в департаменте полиции Алматы.

«По данному факту начата служебная проверка, в ходе которой будет изучено видео и установлены обстоятельства. Дисциплинарной комиссией ДП к виновным лицам будут приняты принципиальные меры», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

В свою очередь замначальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов отметил, что по данному факту в департаменте полиции города Алматы начато служебное расследование.



