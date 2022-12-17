Полицейского наградили за спасение двух тонущих детей в Павлодарской области

17 Декабря 2022, 09:47

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Помощника дежурного отдела полиции Иртышского района Павлодарской области Азамата Саянова наградили премией «Халық тану» за спасение тонущих детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

Награды лучшим казахстанцам во всех сферах профессиональной и общественной деятельности вручали в столице. Победителей определили путем народного голосования.

5 октября Азамат Саянов вытащил из реки Иртыш 12-летнего Аспандияра и 11-летнего Куаныша. Один из школьников оказался в опасной близости к обрыву и сорвался в реку, второй мальчик бросился к нему на помощь. Оба мальчика начали тонуть.

«В тот день я поехал встречать родственников с парома. Услышал крики детей. Я побежал к воде и прыгнул, детей вытаскивал по одному. После отвез их домой к родителям», – поделился воспоминаниями Азамат Саянов.

В органах внутренних дел он работает с 2017 года, помощником дежурного – с января 2021 года.

Азамат – единственный сын в семье. По его словам, родители очень переживали, когда узнали о том, что случилось на реке, но они всегда его поддерживают.

Ранее в Алматы за спасение людей из горящего общежития военнослужащего Военного института Сухопутных войск сержанта 3 класса Жандоса Барлыбаева наградили медалью «Ел қорғаны».

Фото: polisia.kz