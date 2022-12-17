НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Полицейского наградили за спасение двух тонущих детей в Павлодарской области

17 Декабря 2022, 09:47
Полицейского наградили за спасение двух тонущих детей в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Помощника дежурного отдела полиции Иртышского района Павлодарской области Азамата Саянова наградили премией «Халық тану» за спасение тонущих детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

Награды лучшим казахстанцам во всех сферах профессиональной и общественной деятельности вручали в столице. Победителей определили путем народного голосования.

5 октября Азамат Саянов вытащил из реки Иртыш 12-летнего Аспандияра и 11-летнего Куаныша. Один из школьников оказался в опасной близости к обрыву и сорвался в реку, второй мальчик бросился к нему на помощь. Оба мальчика начали тонуть.

«В тот день я поехал встречать родственников с парома. Услышал крики детей. Я побежал к воде и прыгнул, детей вытаскивал по одному. После отвез их домой к родителям», – поделился воспоминаниями Азамат Саянов.

В органах внутренних дел он работает с 2017 года, помощником дежурного – с января 2021 года.

Азамат – единственный сын в семье. По его словам, родители очень переживали, когда узнали о том, что случилось на реке, но они всегда его поддерживают.

Ранее в Алматы за спасение людей из горящего общежития военнослужащего Военного института Сухопутных войск сержанта 3 класса Жандоса Барлыбаева наградили медалью «Ел қорғаны».

Фото: polisia.kz

Новости по теме
Из снежного заноса спасли 30 человек в Жетысуской области
Военнослужащего наградили медалью за спасение людей при пожаре в Алматы
Женщина заказала обувь, а получила коробку марихуаны в Абайской области
Теги:
Читайте также
Из снежного заноса спасли 30 человек в Жетысуской области
Ситуация в Экибастузе: 53 квартирам потребовались масштабные ремонты
Пассажирские рейсы запускаются между Алматы и Сианем
Военнослужащего наградили медалью за спасение людей при пожаре в Алматы
Шесть человек погибли при пожаре в жилом доме в Карагандинской области
Три насоса отключились на Петропавловской ТЭЦ-2
День Независимости празднуют в Казахстане
Международный женский форум прошел в Актобе
Новости партнеров
Популярное
1 Шесть человек погибли при пожаре в жилом доме в Карагандинской области
2 16-метровый аквариум лопнул в одном из отелей Берлина
3 Димаш Кудайберген поздравил Бибигуль Тулегенову с 93-летием
4 О шторме предупредили жителей 4 областей РК
5 Премьер-Министр РК прокомментировал частое повышение базовой ставки

Лента новостей