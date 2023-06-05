Полицейский застрелил коллегу в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы полицейский-постовой произвел выстрел в своего коллегу, который от полученных травм скончался. Об этом передает МИА «Казинформ».

«ДП города Алматы сообщает, что сегодня, 5 июня, в результате неосторожного обращения с табельным оружием, полицейский-постовой произвел выстрел в своего коллегу, который от полученных травм скончался. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 104 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы», - говорится в сообщении, опубликованном Telegram-каналом POLISIA.KZ.