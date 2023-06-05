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    12:36, 05 Июнь 2023 | GMT +6

    Полицейский застрелил коллегу в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы полицейский-постовой произвел выстрел в своего коллегу, который от полученных травм скончался. Об этом передает МИА «Казинформ».

    «ДП города Алматы сообщает, что сегодня, 5 июня, в результате неосторожного обращения с табельным оружием, полицейский-постовой произвел выстрел в своего коллегу, который от полученных травм скончался. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 104 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы», - говорится в сообщении, опубликованном Telegram-каналом POLISIA.KZ.


    Теги:
    Алматы Происшествия Происшествия, ЧС для mail.ru
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