Полицейский залез на балкон третьего этажа чтобы спасти пенсионерку в Костанае

АСТАНА. КАЗИНФОРМ. Костанайские полицейские помогли пенсионерке, заблокированной на балконе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Костанайской области.

68-летняя женщина вышла на балкон. В это время ее двухлетняя внучка закрыла дверь изнутри. В доме никого из взрослых не было, открыть дверь никто не мог. Женщина стала просить помощи с балкона, соседи вызвали сотрудников полиции. На вызов приехали патрульные полицейские Сапаржан Карибаев и Едиль Муратханов.

Для того, чтобы помочь женщине сотрудник полиции Едиль Муратханов решил подняться на третий этаж по балконам.

«Как только поступил вызов, мы уже по пути обдумали план действий. Так как в доме находился маленький ребенок, который мог испугаться, мы действовали быстро и оперативно. Входная дверь и балконная оказались закрытыми, поэтому войти в квартиру можно было только поднявшись по балконам. Во время спасательной операции мой напарник меня страховал», - рассказал подробности спасательной операции Едиль Муратханов.

Женщина в свою очередь поблагодарила стражей порядка за оказанную помощь и пожелала им успеха в работе.

Для патрульного полицейского Сапаржана Карибаева, который в органах внутренних дел служит с 2011 года это не первый случай оказания помощи гражданам, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. А для его напарника - молодого сотрудника Едиля Муратханова, который работает в полиции с 2022 года это первая спасательная операция.